Harris seçim hazırlıklarına başladı! İlk mitinginde Trump'a yüklendi: Ülkemizi geri götürmek istiyor
Kasım ayındaki seçimlerde aday olmayacağını duyuran Joe Biden, Kamala Harris'i destekleyeceğini açıklamıştı. Adaylığını açıklayan Harris seçim hazırlıklarına başladı. Kamala Harris, ilk seçim kampanyası mitingi düzenledi ve 5 Kasım'da yapılacak seçimleri kazanma sözü verdi. Harris, kendisine olan güveni boşa çıkarmayacağını ve Trump'ı yenerek başkanlık seçimlerini kazanacağını söyledi.
Joe Biden, Kasım ayındaki seçimlerden çekilmesini duyurmasının ardından Harris'i destekleyeceğini duyurmuştu.
Kolları sıvayan Harris, başkanlık seçimleri öncesi Wisconsin eyaletinde düzenlediği ilk seçim mitinginde birçok başlıkta Demokratlara umut verdi.
KAZANACAĞINI VURGULADI
Kendisine güvenip yerine aday gösterdiği için Biden'a teşekkür eden Harris, bu güveni boşa çıkarmayacağını ve Trump'ı yenerek başkanlık seçimlerini kazanacağını savundu.
Wisconsin'in başkanlık seçimlerindeki kritik eyaletlerden biri olduğunu hatırlatan Harris, önce Wisconsin'de sonra da diğer eyaletlerde Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ı mağlup edeceklerine inandığını belirtti.
TRUMP'A YÜKLENDİ: ÜLKEMİZİ GERİYE GÖTÜRMEK İSTİYOR
"Bizim mücadelemiz gelecek içindir, mücadelemiz özgürlük içindir. Donald Trump ise ülkemizi geri götürmek istiyor" diye konuşan Harris, ekonomiden sosyal alanlara birçok başlıkta Demokrat ilkeleri savunmaya devam edeceklerini vurguladı.
"HER ŞEYİ YAPACAĞIM"
Amerikan değerleri için Trump'la mücadele etmeye hazır olduğunu dile getiren Harris, bunun için tüm Demokratları bir çatı altında toplayabilmesi gerektiğinin farkında olduğunu ve bunun için her şeyi yapacağını kaydetti.
Demokrat Parti'nin başkan adaylığını kazanabilmesi için gereken delege sayısına ulaştığını aktaran Harris, parti tabanına ve seçmenlere teşekkür etti.
BIDEN YERİNE HARRİS'İ DUYURDU
ABD Başkanı Biden, 21 Temmuz Pazar günü X hesabından yaptığı açıklamada, başkanlık yarışından çekildiğini ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i kendi yerine önerdiğini duyurmuştu.
Demokrat delegelerin yarıdan fazlasının desteğini kısa sürede toplayan Harris, böylece partinin başkan adaylığı için gereken delege sayısına ulaşmıştı.
Demokrat Parti'nin başkan adayı, 19-22 Ağustos tarihlerinde Chicago kentinde yapılacak parti kongresinde resmi olarak belirlenecek.
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