Harris seçim hazırlıklarına başladı! İlk mitinginde Trump’a yüklendi: Ülkemizi geri götürmek istiyor

Başkanlık seçim kampanyasına başlayan Harris'ten ʺseçimleri kazanacağızʺ vurgusu.

KAZANACAĞINI VURGULADI

Kendisine güvenip yerine aday gösterdiği için Biden'a teşekkür eden Harris, bu güveni boşa çıkarmayacağını ve Trump'ı yenerek başkanlık seçimlerini kazanacağını savundu.

Wisconsin'in başkanlık seçimlerindeki kritik eyaletlerden biri olduğunu hatırlatan Harris, önce Wisconsin'de sonra da diğer eyaletlerde Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ı mağlup edeceklerine inandığını belirtti.