ABD Kongresi'nde katil Netanyahu gerilimi! Yahudilerin işgalci protestosuna ABD polisinden gözaltı
Gazze'de işgalciler tarafından katliamlar devam ederken eli kanlı katil Netanyahu ABD'ye gitti ve burada Kongrede düzenlenecek ortak oturumda konuşacak. İşgalci Netanyahu'nun ABD ziyareti tepkilerin odağında olurken ABD Kongresi'nde yüzlerce yahudi protesto için toplandı. Kongre'ye hitap etmek üzere Washington'a gelen katil Netanyahu'yu protesto eden yahudiler ateşkes çağrıları yaptı. Protestoculara ABD polisinden müdahale geldi ve bazı göstericiler kelepçelenerek gözaltına alındı.
YAHUDİLER BEBEK KATİLİNİ PROTESTO ETTİ
ABD Kongresi'nde toplanan yüzlerce Yahudi, Kongre'ye hitap etmek üzere Washington'a gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya karşı protesto düzenledi ve Gazze'de acil ateşkes çağrısında bulundu.
ABD Kongre binasında bir araya gelen yüzlerce Yahudi aktivist, Netanyahu'yu ve İsrail yönetiminin Gazze'deki saldırılarını protesto etti.
ATEŞKES ÇAĞRILARI YAPILDI
Yere serdikleri üzerinde "Şimdi ateşkes" yazılı pankartlarla Gazze'de ateşkes taleplerini ifade eden göstericiler, "Gazze yaşasın", "Özgür Filistin", "Soykırımı durdurun" şeklinde slogan attı.
İsrail'in silahlandırılmasının durdurulması isteğini içeren pankartlar da açan göstericiler, sık sık Netanyahu aleyhinde slogan attı ve acil ateşkes çağrısında bulundu.
ABD POLİSİNDEN MÜDAHALE: GÖZALTINA ALDILAR
Göstericilerin etrafında çember oluşturan Kongre polisi, daha sonra bazı göstericileri kelepçeleyerek gözaltına aldı.Bugün Kongre'nin ortak oturumuna hitap edecek Netanyahu aleyhinde Washington'da gösteriler düzenlenmesi bekleniyor.
İsrail Başbakanı Netanyahu, Kongrenin her iki kanadının liderlerinin daveti üzerine dün ABD'ye geldi ve yarın Kongrede düzenlenecek ortak oturumda konuşacak.
Netanyahu'nun yarınki konuşmasını protesto etmek için savaş karşıtı bazı Kongre üyeleri oturuma katılmayacağını açıklarken, başkent sokaklarında da Netanyahu'ya tepki gösterilerinin yapılması bekleniyor.
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