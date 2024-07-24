ABD Kongresi’nde katil Netanyahu gerilimi! Yahudilerin işgalci protestosuna ABD polisinden gözaltı

Kongre polisi, daha sonra bazı göstericileri kelepçeleyerek gözaltına aldı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Kongrenin her iki kanadının liderlerinin daveti üzerine dün ABD'ye geldi ve yarın Kongrede düzenlenecek ortak oturumda konuşacak.

Netanyahu'nun yarınki konuşmasını protesto etmek için savaş karşıtı bazı Kongre üyeleri oturuma katılmayacağını açıklarken, başkent sokaklarında da Netanyahu'ya tepki gösterilerinin yapılması bekleniyor.