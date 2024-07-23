Günler sonra ilk kez görüntülendi! Testi negatife dönen Biden kolları sıvadı | Canlı yayında konuşacak

Covid-19'a yakalanan Biden iyileşti ve günler sonra ilk kez görüntülendi. ABD Başkanı, başkanlık yarışından çekilmesinin ardından yarın akşam ilk kez canlı yayında kameralar karşısına geçecek.

AMERİKALILARA HİTAP EDECEK

ABD Başkanı Biden, X hesabından yaptığı açıklamada, "Yarın akşam yerel saatle 20.00'da (TSİ 03.00) Oval Ofis'ten önümüzdeki süreç ve Amerikan halkı için bu işi nasıl bitireceğimle ilgili halka hitap edeceğim." ifadesini kullandı.