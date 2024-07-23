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Günler sonra ilk kez görüntülendi! Testi negatife dönen Biden kolları sıvadı | Canlı yayında konuşacak

ahaber.com.tr AA
Giriş: 24.07.2024 00:14 Güncelleme: 24.07.2024 00:38
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Günler sonra ilk kez görüntülendi! Testi negatife dönen Biden kolları sıvadı | Canlı yayında konuşacak

Covid-19'a yakalanan ABD Başkanı Joe Biden'ın testi negatif çıktı ve iyileşti. 6 gün sonra ilk kez görüntülenen Biden ara vermeden işe koyulacak. Adaylık yarışından çekilmesinin ardından ilk kez kameralar karşısına geçecek olan ABD Başkanı bu akşam ilk kez canlı yayında son gelişmeler ve yol haritası hakkında konuşacak.

Covid-19'a yakalanan Biden iyileşti ve günler sonra ilk kez görüntülendi. ABD Başkanı, başkanlık yarışından çekilmesinin ardından yarın akşam ilk kez canlı yayında kameralar karşısına geçecek.

AMERİKALILARA HİTAP EDECEK

ABD Başkanı Biden, X hesabından yaptığı açıklamada, "Yarın akşam yerel saatle 20.00'da (TSİ 03.00) Oval Ofis'ten önümüzdeki süreç ve Amerikan halkı için bu işi nasıl bitireceğimle ilgili halka hitap edeceğim." ifadesini kullandı.

Biden, başkanlık yarışından çekildikten sonra ilk kez ABD halkına hitap edecek.Biden, başkanlık yarışından çekildikten sonra ilk kez ABD halkına hitap edecek.

SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLMADIĞI İDDİASI

Amerikan medyasına yansıyan bazı haberlerde ve sosyal medya kullanıcıları arasında Biden'ın sağlık durumuyla ilgili tartışmalar ortaya çıkmış, bazı kişiler Biden'ın sağlık durumunun iyi olmadığını iddia etmişti.

Biden, çarşamba akşamı son gelişmelerle ilgili Amerikan halkını bilgilendireceğini açıkladı.Biden, çarşamba akşamı son gelişmelerle ilgili Amerikan halkını bilgilendireceğini açıkladı.

BIDEN NEGATİFE DÖNDÜ

ABD Başkanı Joe Biden'ın doktoru Kevin O'Connor, Biden'ın Covid-19 testinin negatif çıktığını açıkladı.

17 Temmuz'da Kovid-19'a yakalanan ve Delaware'de kendini izole eden Biden, 21 Temmuz Pazar günü X hesabından yaptığı açıklamada, başkanlık yarışından çekildiğini ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i kendi yerine önerdiğini duyurmuştu.

Biden, dün Beyaz Saray'a dönerek rutin çalışmalarına başlamıştı.

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