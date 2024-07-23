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Katil İsrail'in Han Yunus kentine düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 89 Filistinli öldü

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr
Giriş: 23.07.2024 23:41
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Katil İsrail’in Han Yunus kentine düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 89 Filistinli öldü

Gazze'deki hükümet, İsrail'in, güneydeki Han Yunus kentine son 24 saatte düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 89'a yükseldiğini, yaralıların sayısının ise 263'ün üzerine çıktığını duyurdu.

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