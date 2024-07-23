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Soykırım ortağı Fransa'da İsrailli sporculara tam koruma!

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 23.07.2024 01:40 Güncelleme: 23.07.2024 01:43
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Soykırım ortağı Fransa’da İsrailli sporculara tam koruma!

Fransa'da aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Thomas Portes'in İsrailli sporcularının ülkede oyunlara katılmalarına karşı protesto gösterileri düzenlenmesi çağrısında bulunmasının ardından işgal destrekçisi Fransa'dan skandal bir karar geldi. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 26 Temmuz’da başlayacak olan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda İsrailli sporculara 24 saat koruma sağlanacağını duyurdu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na sayılı günler kala soykırım destekçisi Fransa'da siyonistlere yönelik skandal bir karar alındı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda İsrailli sporculara 24 saat koruma sağlanacak. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda İsrailli sporculara 24 saat koruma sağlanacak.

İSRAİLLİ SPORCULARA TAM KORUMA

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Thomas Portes'in İsrailli sporcularının Fransa'da hoş karşılanmadığını ve oyunlara katılmalarına karşı protesto gösterileri düzenlenmesi çağrısında bulunmasının ardından İsrailli sporculara 24 saat koruma sağlanacağını açıkladı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda İsrailli sporculara 24 saat koruma sağlanacak. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda İsrailli sporculara 24 saat koruma sağlanacak.

TÖREN FRANSA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDE OLACAK

İsrail delegasyonuna yönelik güvenlik sorunları nedeniyle 1972 Münih saldırısında öldürülen İsrailli sporcular için düzenlenecek anma töreni, Paris Belediye Binası yerine İsrail'in Fransa Büyükelçiliği'nde yapılacak.

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