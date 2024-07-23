Soykırım ortağı Fransa'da İsrailli sporculara tam koruma!
Fransa'da aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Thomas Portes'in İsrailli sporcularının ülkede oyunlara katılmalarına karşı protesto gösterileri düzenlenmesi çağrısında bulunmasının ardından işgal destrekçisi Fransa'dan skandal bir karar geldi. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 26 Temmuz’da başlayacak olan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda İsrailli sporculara 24 saat koruma sağlanacağını duyurdu.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na sayılı günler kala soykırım destekçisi Fransa'da siyonistlere yönelik skandal bir karar alındı.
İSRAİLLİ SPORCULARA TAM KORUMA
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Thomas Portes'in İsrailli sporcularının Fransa'da hoş karşılanmadığını ve oyunlara katılmalarına karşı protesto gösterileri düzenlenmesi çağrısında bulunmasının ardından İsrailli sporculara 24 saat koruma sağlanacağını açıkladı.
TÖREN FRANSA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDE OLACAK
İsrail delegasyonuna yönelik güvenlik sorunları nedeniyle 1972 Münih saldırısında öldürülen İsrailli sporcular için düzenlenecek anma töreni, Paris Belediye Binası yerine İsrail'in Fransa Büyükelçiliği'nde yapılacak.
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