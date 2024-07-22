Doktoru açıkladı! Biden’ın sağlık durumu nasıl?

DAHA ÖNCE DE YAKALANMIŞTI

En son 18 Temmuz'da Covid-19'a yakalanan Biden, ilk olarak 21 Temmuz 2022'de korona virüse yakalanmış, 27 Temmuz'da iyileşmişti. 30 Temmuz'da ise yine testi pozitif çıkan Biden'ın 7 Ağustos'ta iyileştiği açıklanmıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN