23 Temmuz 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Doktoru açıkladı! Biden'ın sağlık durumu nasıl?

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 22.07.2024 23:21 Güncelleme: 22.07.2024 23:35
ABONE OL
Doktoru açıkladı! Biden’ın sağlık durumu nasıl?

ABD Başkanı Joe Biden'ın doktoru, Biden'ın Covid-19 semptomlarının neredeyse tamamen ortadan kalktığını açıkladı. Hatırlanacağı üzere en son 18 Temmuz'da Covid-19'a yakalanan Biden, ilk olarak 21 Temmuz 2022'de korona virüse yakalanmış, 27 Temmuz'da iyileşmişti. 30 Temmuz'da ise yine testi pozitif çıkan Biden'ın 7 Ağustos'ta iyileştiği açıklanmıştı.

Covid-19'a yakalanan ABD Başkanı Joe Biden'ın sağlık durumu iyiye gidiyor. Biden'ın doktoru, Biden'ın Covid-19 semptomlarının neredeyse tamamen ortadan kalktığını açıkladı.

Doktor, Biden'ın nabzının, kan basıncının, solunum hızının ve ateşinin tamamen normal olduğunu söyledi.

DAHA ÖNCE DE YAKALANMIŞTI
En son 18 Temmuz'da Covid-19'a yakalanan Biden, ilk olarak 21 Temmuz 2022'de korona virüse yakalanmış, 27 Temmuz'da iyileşmişti. 30 Temmuz'da ise yine testi pozitif çıkan Biden'ın 7 Ağustos'ta iyileştiği açıklanmıştı.

Biden’ın Covid-19 testi pozitif çıktı!Biden’ın Covid-19 testi pozitif çıktı! BİDEN'IN COVİD-19 TESTİ POZİTİF ÇIKTI!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör