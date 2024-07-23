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Annesinin cesedini tam 5 yıl evde sakladı! Japonya'da ağızları açık bırakan olay! Nedeni belli oldu...

ahaber.com.tr
Giriş: 23.07.2024 09:55 Güncelleme: 23.07.2024 10:00
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Annesinin cesedini tam 5 yıl evde sakladı! Japonya’da ağızları açık bırakan olay! Nedeni belli oldu...

Japonya'nın Osaka şehrinde yaşanan 60 yaşındaki Katsunori Onada'nın ölen annesinin cesedini tam 5 yıl boyunca evde sakladığı ortaya çıktı. Onada'nın annesinin emekli maaşını çekebilmek için ölümü resmi makamlara bildirmediği iddia ediliyor.

Japonya'nın Osaka şehrinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Polis, İkuno semtinde yaşayan 60 yaşındaki Katsunori Onada isimli bir erkeği ölen annesinin cesedini yaklaşık 5 yıl boyunca evde sakladığı ortaya çıktı.

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2019 YILININ EYLÜL AYINDA ÖLMÜŞ

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre Cumartesi günü evinin önünde yaşanan bir anlaşmazlık ile ilgili polise bilgi verirken olayı itiraf eden Onada, annesi Tomiko Onada'nın 2019 yılının Eylül ayında öldüğünü söyledi.

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"İKİNCİ KATTAKİ YATAK ODASINA BIRAKTIM"

"Annem bir gün yemek yemeyi bıraktı ve sonrasında öldü. Ben de çok fazla soruna neden olacağını düşündüğüm için cesedi ikinci kattaki yatak odasında bıraktım" diyen Onada'nın suçunu itiraf etmesinin ardından tutuklandığı açıklandı.

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EMEKLİ MAAŞINI ÇEKMEK İÇİN...

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatan polis, şahsın annesinin emekli maaşını bankadan çekmeyi sürdürebilmek için ölümü resmi makamlara bildirmediği ihtimali üzerinde duruyor.

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