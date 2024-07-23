Annesinin cesedini tam 5 yıl evde sakladı! Japonya’da ağızları açık bırakan olay! Nedeni belli oldu...

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"İKİNCİ KATTAKİ YATAK ODASINA BIRAKTIM"

"Annem bir gün yemek yemeyi bıraktı ve sonrasında öldü. Ben de çok fazla soruna neden olacağını düşündüğüm için cesedi ikinci kattaki yatak odasında bıraktım" diyen Onada'nın suçunu itiraf etmesinin ardından tutuklandığı açıklandı.