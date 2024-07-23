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İngiltere'de sokaklar karışık! Leeds'teki olaylar sonrası 20 kişi gözaltında! Açıklama geldi...

ahaber.com.tr
Giriş: 23.07.2024 16:59 Güncelleme: 23.07.2024 17:35
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İngiltere’de sokaklar karışık! Leeds’teki olaylar sonrası 20 kişi gözaltında! Açıklama geldi...

İngiltere'nin Leeds şehrindeki 18 Temmuz'dan beri süren olaylarda göstericiler polis aracını devirerek çift katlı otobüsü ateşe verdi. Çıkan olaylar şehir genelinde yayılırken İngiliz polisi 20 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan açıklamada çok daha fazla sayıda kişinin gözaltına alınabileceğinin altı çizildi. İşte detaylar...

İngiltere'nin Leeds şehrindeki Harehills bölgesinde 18 Temmuz akşamı polis aracının devrildiği ve çift katlı otobüsün ateşe verildiği olaylara karışan 20 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Leeds sokaklarıLeeds sokakları

20 KİŞİ GÖZALTINDA

West Yorkshire Polisinden yapılan açıklamada, Harehills'teki kargaşaya karışanların tamamının yargı önüne çıkarılması konusunda kararlı oldukları ifade edildi.

Açıklamada, 17'si doğrudan kargaşayla bağlantılı, 3'ü ise bölgedeki diğer olaylara müdahil olan 20 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

DAHA FAZLA KİŞİ GÖZALTINA ALINACAK

Halihazırda gözaltına alınanlardan 3'üne dava açıldığı belirtilen açıklamada, 43 yaşındaki Mark Mitchell ve 30 yaşındaki Zamonsty Milan'ın mahkemeye çıkarılacağı ve her ikisinin de hayatı tehlikeye atacak şekilde kundaklama ve şiddet içeren kargaşaya neden olmakla suçlandığı belirtildi.

Açıklamada, 37 yaşındaki Iustin Dobre'nin de kundaklama suçlamasıyla mahkemeye çıktığı, gözaltına alınan diğer kişilerin ise serbest bırakıldığı ifade edilerek, gelecek günlerde daha fazla gözaltının yapılabileceğine işaret edildi.

Leeds sokaklarıLeeds sokakları

GÖSTERİCİLER POLİS ARACINI DEVİRİP OTOBÜSÜ ATEŞE VERDİ

İngiltere'nin Leeds şehrindeki Harehills bölgesinde 18 Temmuz akşamı patlak veren olaylarda, göstericiler polis aracını devirmiş ve çift katlı otobüsü ateşe vermişti.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, sosyal hizmetler ekiplerinin, akşam saatlerinde Harehills bölgesindeki bir ailenin çocuklarını almak istemesi üzerine olaylar başlamıştı.

Sosyal medya paylaşımlarında, kalabalığın bir polis aracının camlarını çocuk arabası, taş ve bisikletlerle kırdıktan sonra aracı devirdiği görülmüştü. Ayrıca görüntülerde göstericilerin çift katlı bir toplu taşıma aracını ateşe verdiği kaydedilmişti.

West Yorkshire Polisinden yapılan açıklamada, şiddet olayları tırmanmadan önce polis memurlarının çocukları ve kurum çalışanlarını güvenli şekilde bölgeden uzaklaştırdığı belirtilmişti.

West Yorkshire Belediye Başkanı Tracy Brabin de Leeds'teki kargaşayı, toplumsal gerilimleri alevlendirmek için kullanan kişileri "tekrar düşünmeye" çağırmıştı.

Leeds sokaklarıLeeds sokakları

"BU TÜRDEN BİR KARGAŞANIN TOPLUMUMUZDA YERİ YOK"

İçişleri Bakanı Yvette Cooper da sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, "Leeds'te polis araçlarına ve toplu taşıma araçlarına yapılan saldırılar ve şoke edici sahneler karşısında dehşete düştüm. Bu türden bir kargaşanın toplumumuzda yeri yok." ifadelerini kullanmıştı.

Leeds sokaklarıLeeds sokakları

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