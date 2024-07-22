Siyonistlerin kuklası Adidas'tan bir skandal daha! Ünlü modeli reklam kampanyasından çıkardılar | Bella Hadid harekete geçti
İşgalci İsrail'in Gazze'deki katliamına gösterdiği tepki ile sık sık gündeme gelen dünyaca ünlü model Bella Hadid Adidas'ın reklam yüzü olmuştu. Filistin yanlısı modelin reklam yüzü olduğunu gören siyonistler çıldırmış ve Hadid'i hedef alarak “antisemitizmi yaydığı ve İsrail karşıtlığı yaptığı" iddiasıyla Adidas’a tepki göstermişti. Gelen tepkilerin ardından reklam filmlerini sosyal medya hesabından kaldıran Adidas siyonist lobisine boyun eğerek özür mesajı yayımlamıştı. Tepkilerin odağında olan Adidas'tan bir skandal daha geldi. Ünlü spor markası Bella Hadid'i reklamından çıkardı. Adidas'ın bu hamlesi sonrası Bella Hadid harekete geçti ve firmaya, yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle dava açmak için avukat tuttu. İşte detaylar....
Dünya çapında ünlü markalar işgal lobisi tarafından yönlendiriliyor. Bunun en net örneği de Adidas'ın reklam yüzü ola Bella Hadid oldu.
İşgal saldırılarında Filistin'e sık sık desteğini gösteren Filistin kökenli Amerikalı model Hadid, marka yüzü olduğu Adisas'ın ayakkabı reklamından, işgalci İsrail Devleti'nin resmi X hesabından yapılan skandal paylaşım sonrası çıkarılmıştı.
Paylaşımda, Hadid antisemitizm ile suçlanmış ve şiddet çağrısında bulunan bir isim olduğu öne sürülmüştü. Siyonistlerin bu tepkisinden korkan Adidas Bella Hadid'i reklamlarından çıkardı.
İŞGALCİLERE BOYUN EĞEN ADİDAS'TAN SKANDAL SAVUNMA!
Spor giyim ve eşyası üreticisi Adidas Hadid'in, 1972 Münih Olimpiyatları'nda kullanılan ayakkabının reklamında yer almasının "üzüntü ve sıkıntıya" sebep olduğunu savundu.
'ÜZÜNTÜ VE SIKINTIYA SEBEP OLDU'
USA Today'e açıklama yapan, spor giysisi ve eşyası üreticisi Adidas'ın sözcüsü, İsrail karşıtlığıyla bilinen Hadid'in, 1972 Münih Olimpiyatları'nda kullanılan ayakkabının reklamında yer almasının sebep olduğu "üzüntü ve sıkıntı" için özür dilediklerini söyledi.
Hadid'in yer aldığı ayakkabı reklamı nedeniyle "trajik tarihi olaylar"la bağlantı kurulduğuna dikkati çeken Sözcü, ayakkabı reklamının bundan sonraki sürecinin gözden geçirileceğini kaydetti.
BELLA HADİD HAREKETE GEÇTİ
Ünlü model Hadid'in firmaya karşı hukuksal mücadele vermeye hazırlandığı belirtilirken, Adidas, kampanya ortaklarından özür diledi.
Dünya çapında magazin haberleri veren TMZ sitesine göre, Hadid, ayakkabı reklamından çıkarılmasının ardından firmaya karşı hukuksal mücadele vermeye hazırlanıyor. Hadid'in firmaya, yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle dava açmak için avukat tuttuğu belirtiliyor.
SİYONİST LOBİLERİNDEN MARKAYA TEPKİ
Adidas, İsrail'in Filistin politikalarına karşıtlığı ve Gazze'de yaşanan soykırıma karşı birçok platformdaki duruşuyla bilinen Hadid'in yer aldığı ayakkabı reklamı kampanyasındaki tüm sosyal medya gönderilerini, İsrail destekçisi lobi gruplarından gelen tepkiler üzerine sildi.
İsrail destekçisi lobi grupları ve kurumlar, sosyal medya hesaplarından, "Münih Olimpiyatları'nda 11 İsraillinin Filistinlilerce öldürüldüğü"nü yeniden gündeme getirmiş, bu oyunlarda kullanılan ayakkabının reklamını yapan Hadid'in "antisemitizmi yaydığı ve İsrail karşıtlığı yaptığı" iddiasıyla Adidas'a tepki göstermişti.
ADİDAS'IN BÜYÜK KAYNAĞI ORTA DOĞU VE AFRİKA
Dünyanın en büyük spor giyim markaları arasında yer alan Adidas, dünya çapında 59 bin kişiyi istihdam ederken, geçen yıl 21,4 milyar avro net satış geliri elde etmişti.
Şirket satış gelirinde 2023 itibarıyla Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) yüzde 39 paya sahipken, Kuzey Amerika'nın yüzde 25, Çin'in yüzde 15, Asya-Pasifik bölgesi ve Latin Amerika'nın yüzde 11'erlik payları oldu.
Adidas'ın EMEA bölgesindeki net satışları 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 4 azalarak 8 milyar 929 milyon dolara gerilemişti. Alman şirket, 2023'ü de 63,4 milyon dolar zararla kapatmıştı.
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