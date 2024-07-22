ABD Gizli Servisi’nden Trump itirafı! ’En büyük başarısızlık’

ABD Gizli Servis Direktörü: ʺTrump'a suikast girişimi, Gizli Servis'in en büyük operasyonel başarısızlığıʺ

EN BÜYÜK OPERASYONEL BAŞARISIZLIK

Trump'a suikast girişimini, "Gizli Servis'in çok uzun yıllardır yaşadığı en büyük operasyonel başarısızlığı" şeklinde tanımlayan Cheatle, olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması ve bu tür güvenlik açıklarının bir daha yaşanmaması için servis içinde gerekli görüşmeleri yaptıklarını ifade etti.