ABD Gizli Servisi'nden Trump itirafı! 'En büyük başarısızlık'
Eski ABD Başkanı ve adayı Donald Trump'ın mitingde uğradığı suikast girişiminin yankıları devam ederken ABD Gizli Servisi önlem almadığı konusunda tepki çekmişti. Konuya ilişkin ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle itiraf gibi açıklamalarda bulundu. Cheatle, suikast girişiminin "Gizli Servis'in en büyük operasyonel başarısızlığı" olduğunu söyledi.
ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle, eski Başkan Donald Trump'a yönelik suikast girişimiyle ilgili tüm sorumluluğu aldığını söyledi ve suikast girişimine ilişkin itiraf gibi açıklama yaptı.
TÜM SORUNLARDA KURUM SORUMLULUĞU ALDI
ABD Gizli Servis Direktörü Cheatle, Temsilciler Meclisi'nde katıldığı oturumda eski Başkan Trump'a yönelik suikast girişimiyle ilgili soruları yanıtladı.
Cheatle, Trump'a suikast girişiminin kabul edilemez olduğunu ve bu konuda güvenlik tedbirleriyle ilgili yaşanan tüm sorunlardan dolayı kurumu adına tüm sorumluluğu aldığını vurguladı.
EN BÜYÜK OPERASYONEL BAŞARISIZLIK
Trump'a suikast girişimini, "Gizli Servis'in çok uzun yıllardır yaşadığı en büyük operasyonel başarısızlığı" şeklinde tanımlayan Cheatle, olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması ve bu tür güvenlik açıklarının bir daha yaşanmaması için servis içinde gerekli görüşmeleri yaptıklarını ifade etti.
Özellikle Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin istifa çağrısı yaptığı Cheatle, Trump'a yönelik suikast girişimiyle ilgili çok sayıda güvenlik açığı olduğu iddiasıyla yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.
NE OLMUŞTU
Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.
Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu bildirmişti.
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