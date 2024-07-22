Donald Trump’a suikast girişiminde ön rapor hazırlandı! 5 maddede güvenlik zafiyetleri

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"SUİKAST ÖNCESİ SALDIRGANDAN ŞÜPHELENİLDİ"

Güvenlik birimleri arasındaki iletişim sürecine dair detaylara yer verilen "Yerel kuvvetler suikast girişimi zanlısı Thomas Matthew Crooks hakkında merkez komutaya bilgi geçti ve Gizli Servis'in de bu bilgiden haberdar olduğu teyit edildi" başlıklı 3'üncü maddede ise "Yerel keskin nişancı ekibi Crooks'u olay mahallinde elinde silah olmadan fark etti ve hareketlerinden şüphelendi. Daha sonra elinde telemetre ile görülen Crooks'a ilişkin merkez komuta bilgilendirildi. Gizli Servis bu bilgiden haberdar olduğunu söyledi ve şüphelinin konumu için detay istedi" ifadelerine yer verildi.



GİZLİ SERVİS NE ZAMAN ÇATIYA ÇIKTI?

Raporun "Gizli Servis yerel emniyet güçleri ile birlikte Crooks'un bulunduğu binanın çatısında görüldü ve saldırganın fotoğrafları yüz tanıma için Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosuna (ATF) gönderildi" başlığıyla yayınlanan 4'üncü maddesinde ise, "Gizli Servis'in ne zaman ve nasıl çatıya çıktığı bilinmiyor. Crooks'un yüzünün tanımlanmasında neden ATF'nin görevlendirildiği de belirsiz" denildi.