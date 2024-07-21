Yeniden virüs alarmı! O ülkede baş gösterdi | Covid-19'dan daha tehlikeli
Koronavirüs salgının ardından birçok varyant ortaya çıkmış ve buna bağlı ölümler meydana gelmişti. Salgının ardından diğer virüsler de artışa geçti. Bunlardan biri de Kovid-19'a kıyasla daha yüksek ölüm oranlarına sahip olan o virüs türü oldu. Paniğe neden olan virüs nedeniyle o ülkede bir kişinin yaşamını yitirdi. İşte detaylar...
Covid-19 salgını sonrası dünya virüs türleri ile boğuşmaya devam ediyor. Bu virüslere bağlı olarak ölümler yaşanmaya devam ederken ülkede görülen bir virüs türü paniğe neden oldu.
Hindistan'ın Kerala eyaletinde, Nipah virüsü nedeniyle bir kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin virüs belirtileri gösterdiği bildirildi.
10 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ
Indian Express gazetesinin haberine göre, eyaletteki sağlık yetkilileri, 14 yaşındaki bir çocuğun 10 gün önce ateşinin çıktığını ve hastaneye kaldırıldığını belirtti. Eyalet Sağlık Bakanı Veena George, Nipah virüsü teşhisi konulan çocuğun müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiğini açıkladı.
VİRÜS İÇİN KONTROL ODASI
Çocuğun temas ettiği 4 kişinin virüs belirtileri gösterdiğini aktaran George, bu kişilerden birinin durumunun ciddi olduğunu kaydetti. Ayrıca, eyalet sağlık birimi, virüs için uyarı verilen Malappuram bölgesinde "kontrol odası" kurdu.
'TEST YAPIN' ÇAĞRISI
Hayatını kaybeden çocuğun yakınlarına Nipah testi yaptırmaları çağrısı yapan yetkililer, çocukla temas etmiş olabilecek kişilerin tespit edilmesi için çalışmalara başladı.
NİPAH VİRÜSÜ NEDİR?
Nipah virüsü bulaşanlarda belirtiler hemen ortaya çıkmasa da ateş, baş, boğaz ve kaslarda ağrı gibi belirtilerle grip benzeri bir durum gelişebiliyor. Sonraki aşamada ise baş dönmesi, yorgunluk, bilinç değişiklikleri yaşanabiliyor.
Hem hayvanlarda hem de insanlarda hastalığa yol açan viral bir enfeksiyon olan Nipah virüsü, Malezya'nın Nipah bölgesinde ilk kez bir salgınla başlamıştı.
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