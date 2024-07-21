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Husiler resmen duyurdu! ABD ile İngiltere’nin Yemen’in Hacce ve Hudeyde kentlerini vurduk

ahaber.com.tr AA
Giriş: 21.07.2024 20:36
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Husiler resmen duyurdu! ABD ile İngiltere’nin Yemen’in Hacce ve Hudeyde kentlerini vurduk

Yemen’deki Husiler, ülkenin Suudi Arabistan sınırındaki Hacce ile Kızıdeniz kıyısındaki Hudeyde kentlerinin ABD ile İngiltere uçaklarının saldırılarına maruz kaldığını duyurdu. Öte yandan İsrail, dün akşam saatlerinde Husilerin kontrolündeki Kızıldeniz kıyısında bulunan Hudeyde Limanı'na hava saldırısı düzenlemişti. Yemenli yetkililer, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

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