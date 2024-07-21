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Siyonistlerden Refah'ta kanlı saldırı! Çok sayıda ölü var

ahaber.com.tr AA
Giriş: 21.07.2024 18:04 Güncelleme: 21.07.2024 18:04
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Siyonistlerden Refah’ta kanlı saldırı! Çok sayıda ölü var

İşgalci İsrail uzun yıllar Filistin'de kan döküyor ve bu korkunç saldırılar 7 Ekim'den bu yana korkunç bir boyutta ulaşmış durumda. Gazze'de Ekim'den beri düzenlenen katliamlarda on binlerce kişi hayatını kaybetti ve ölü sayısı her geçen daha da artıyor. İşgal ordusu bu kez de Refah kentinde Filistinlilerin bulunduğu bir noktayı hedef aldı. İHA'larla düzenlenen saldırıda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.

İşgal ordusuna ait insansız hava aracının (İHA) Gazze Şeridi'nin en güneyindeki Refah kentinde Filistinlilerin bulunduğu bir noktayı hedef aldı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ketinde bulunan Nasır Hastanesinden yapılan açıklamada, Refah'ta düzenlenen İHA saldırısında yaşamını yitiren 3 Filistinlinin hastaneye getirildiği aktarıldı.

İsrail'in Refah kentindeki saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti.İsrail'in Refah kentindeki saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti.

APARTMAN SALDIRISINDA ÇOK SAYIDA ÖLÜ VAR

Öte yandan, Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Birimi, İsrail ordusuna ait topçu birliklerinin Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde bir apartmanı hedef alması sonucu çok sayıda Filistinlinin öldürüldüğünü ve yaralandığını duyurdu.

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi saldırıya ilişkin Telegram hesabından açıklama yayımladı.

İsrail'in Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.İsrail'in Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.

ÖLÜ VE YARALILAR TAHLİYE EDİLİYOR

Açıklamada, İsrail ordusuna ait topçu birlikleri, Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda çok sayıda Filistinlinin öldüğü ve yaralandığı bilgisi verildi.

Sivil savunma ekiplerinin ölü ve yaralıları hala tahliye etmeye çalıştıkları ifade edilen açıklamada, rakamlara ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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