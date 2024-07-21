Siyonistlerden Refah’ta kanlı saldırı! Çok sayıda ölü var

İsrail'in Refah kentindeki saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti.

APARTMAN SALDIRISINDA ÇOK SAYIDA ÖLÜ VAR

Öte yandan, Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Birimi, İsrail ordusuna ait topçu birliklerinin Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde bir apartmanı hedef alması sonucu çok sayıda Filistinlinin öldürüldüğünü ve yaralandığını duyurdu.

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi saldırıya ilişkin Telegram hesabından açıklama yayımladı.