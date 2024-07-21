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Barents Denizi'nde gerilim tavan! Rusya harekete geçti ABD geri adım attı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 21.07.2024 20:00
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Barents Denizi’nde gerilim tavan! Rusya harekete geçti ABD geri adım attı

Norveç ile Rusya arasında bulunan Barents Denizi'nde ABD’ye ait 2 bombardıman uçağının yaklaşması üzerine Rusya'dan jet bir hamle geldi. Rusya Savunma Bakanlığı MiG-29 ve MiG-31 savaş uçaklarının devreye girdiğini ve ABD bombardıman uçaklarına önleme yapıldığını kaydetti. Rusya'nın bu hamlesinin ardından ABD uçaklarının geri çekildiği belirtildi.

Rusya, Barents Denizi üzerinde sınırlarına yaklaşan ABD'ye ait 2 bombardıman uçağının tespiti üzerine harekete geçti. Barents Denizi üzerinde ABD'ye bombardıman uçaklarına önleme yapan Rusya'nın bu hamlesinin ardından ABD uçakları geri çekildi.

Rusya’dan Barents Denizi üzerinde ABD bombardıman uçaklarına önlemeRusya’dan Barents Denizi üzerinde ABD bombardıman uçaklarına önleme

RUS SAVAŞ UÇAKLARI ANINDA HAVALANDI

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Rus hava sahası kontrol sistemleri, Barents Denizi üzerinde Rusya devlet sınırına yaklaşan bir grup hava hedefi tespit etmiştir. Hava hedefini tespit etmek ve Rusya devlet sınırının ihlal edilmesini önlemek için MiG-29 ve MiG-31 savaş uçakları havalandı" denildi.

Rusya’dan Barents Denizi üzerinde ABD bombardıman uçaklarına önlemeRusya’dan Barents Denizi üzerinde ABD bombardıman uçaklarına önleme

ABD UÇAKLARI GERİ ÇEKİLDİ

Tespit edilen hava hedeflerinin ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 2 adet B-52N stratejik bombardıman uçağı olduğu aktarılan açıklamada, "Rus savaş uçakları yaklaşırken, ABD stratejik bombardıman uçakları geri çekilerek uçuş rotasını ayarladı ve ardından Rusya devlet sınırından uzaklaşarak U dönüşü yaptı. Rus uçakları güvenli bir şekilde kendi havaalanlarına geri döndüler. Devlet sınırının ihlali söz konusu değildir. Rus savaş uçaklarının uçuşu, güvenlik tedbirlerine riayet edilerek uluslararası sular üzerinde hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara tam uyum içinde gerçekleştirilmiştir" denildi.

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