Barents Denizi’nde gerilim tavan! Rusya harekete geçti ABD geri adım attı

Rusya’dan Barents Denizi üzerinde ABD bombardıman uçaklarına önleme

RUS SAVAŞ UÇAKLARI ANINDA HAVALANDI

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Rus hava sahası kontrol sistemleri, Barents Denizi üzerinde Rusya devlet sınırına yaklaşan bir grup hava hedefi tespit etmiştir. Hava hedefini tespit etmek ve Rusya devlet sınırının ihlal edilmesini önlemek için MiG-29 ve MiG-31 savaş uçakları havalandı" denildi.