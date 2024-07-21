Çin'de köprü çöktü! Çok sayıda araç suya gömüldü: 12 ölü...
Çin'in Shaanxi eyaletinde şiddetli yağışın etkisiyle bir otoyol köprüsünün kısmen çökmesi sonucu araçların suya düşmesiyle 12 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi kayboldu.
Çin'in Şaanşi eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle bir köprünün çökmesi sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği, 31 kişinin de kaybolduğu bildirildi.
17 OTOMOBİL 8 KAMYON SUYA DÜŞTÜ
Xinhua'nın haberine göre, yerel yetkili Cao Cing, yaptığı basın toplantısında, Şangluo kentindeki şiddetli yağışların, köprünün geçtiği Cinçian Nehri'nde ani sele yol açtığını belirtti.
Cao, ani sel sonucu köprünün 40 metrelik bölümünün çöktüğünü, toplam 17 otomobil ve 8 kamyonun nehre düştüğünü söyledi.
12 ÖLÜ 31 KAYIP
Köprünün çökmesi sonucu 12 kişinin öldüğünü, kayıp 31 kişi için de arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktaran Cao, kurtarma çalışmalarına 2 binden fazla kişinin katıldığını kaydetti.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, zayiatı önlemek için arama kurtarma çalışmalarının önemi koruduğunu belirterek, olaydan etkilenenlerin ailelerine yardım edilmesi çağrısında bulundu.
SIÇUAN EYALETİNDEKİ SELDE DE 8 KİŞİ ÖLDÜ
Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre de Çin'in Sıçuan eyaletinde çıkan ani sel sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi, 30'dan fazla kişi kayboldu.
Yerel yetkililerce yapılan açıklamada, ani sellerden 1524 kişinin etkilendiği ve toplam 443 kurtarma görevlisinin derhal bölgeye gönderildiği ifade edildi.
Ani selde kaybolanlar için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.
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