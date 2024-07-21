Çin’de köprü çöktü! Çok sayıda araç suya gömüldü: 12 ölü...

12 ÖLÜ 31 KAYIP

Köprünün çökmesi sonucu 12 kişinin öldüğünü, kayıp 31 kişi için de arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktaran Cao, kurtarma çalışmalarına 2 binden fazla kişinin katıldığını kaydetti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, zayiatı önlemek için arama kurtarma çalışmalarının önemi koruduğunu belirterek, olaydan etkilenenlerin ailelerine yardım edilmesi çağrısında bulundu.