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Ateşkes müzakerelerinde gelişme! Katil Netanyahu talimat verdi

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 21.07.2024 22:45 Güncelleme: 21.07.2024 22:46
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Ateşkes müzakerelerinde gelişme! Katil Netanyahu talimat verdi

Gazze'de katliamlar işgalciler tarafından devam ederken ateşkesin sağlanması için müzakere çalışmaları yapılıyor. Hamas ile ateşkes müzakerelerinde bir gelişme yaşandı. İşgalci Başbakan Netanyahu müzakerelere ilişkin bir talimat verdi. Talimatın ne olduğu ise merak konusu oldu. İşte detaylar...

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 289 gündür devam ediyor. Siyonist Netanyahu'nun Hamas ile ateşkes müzakereleri için bir heyetin gönderilmesi talimatını verdiği öğrenildi.

Netanyahu, ateşkes müzakereleri için heyet gönderilmesi talimatı verdi.Netanyahu, ateşkes müzakereleri için heyet gönderilmesi talimatı verdi.

HEYET İÇİN TALİMATI VERDİ

İsrail Başbakanlığı, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun müzakere ekibi ve üst düzey güvenlik yetkilileriyle birlikte İsrailli esirler hakkında toplantı yaptığını ve Hamas ile ateşkes müzakereleri için bir heyetin gönderilmesi talimatını verdiğini duyurdu.

Netanyahu, ateşkes müzakereleri için heyet gönderilmesi talimatı verdi.Netanyahu, ateşkes müzakereleri için heyet gönderilmesi talimatı verdi.

Başbakanlık, heyetin gideceği yeri ise belirtmedi. Heyetin Mısır'ın başkenti Kahire ya da Katar'ın başkenti Doha'ya gitmesi bekleniyor.

İŞGAL SALDIRILARINDA ÖLENLERİN SAYISI

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 38 bin 983 Filistinli öldü, 89 bin 727 kişi yaralandı.

Netanyahu, ateşkes müzakereleri için heyet gönderilmesi talimatı verdi.Netanyahu, ateşkes müzakereleri için heyet gönderilmesi talimatı verdi.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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