Ateşkes müzakerelerinde gelişme! Katil Netanyahu talimat verdi

Netanyahu, ateşkes müzakereleri için heyet gönderilmesi talimatı verdi.

Başbakanlık, heyetin gideceği yeri ise belirtmedi. Heyetin Mısır'ın başkenti Kahire ya da Katar'ın başkenti Doha'ya gitmesi bekleniyor.

İŞGAL SALDIRILARINDA ÖLENLERİN SAYISI

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 38 bin 983 Filistinli öldü, 89 bin 727 kişi yaralandı.