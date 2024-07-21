Ateşkes müzakerelerinde gelişme! Katil Netanyahu talimat verdi
Gazze'de katliamlar işgalciler tarafından devam ederken ateşkesin sağlanması için müzakere çalışmaları yapılıyor. Hamas ile ateşkes müzakerelerinde bir gelişme yaşandı. İşgalci Başbakan Netanyahu müzakerelere ilişkin bir talimat verdi. Talimatın ne olduğu ise merak konusu oldu. İşte detaylar...
HEYET İÇİN TALİMATI VERDİ
İsrail Başbakanlığı, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun müzakere ekibi ve üst düzey güvenlik yetkilileriyle birlikte İsrailli esirler hakkında toplantı yaptığını ve Hamas ile ateşkes müzakereleri için bir heyetin gönderilmesi talimatını verdiğini duyurdu.
Başbakanlık, heyetin gideceği yeri ise belirtmedi. Heyetin Mısır'ın başkenti Kahire ya da Katar'ın başkenti Doha'ya gitmesi bekleniyor.
İŞGAL SALDIRILARINDA ÖLENLERİN SAYISI
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 38 bin 983 Filistinli öldü, 89 bin 727 kişi yaralandı.
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