20 Temmuz 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Katiller buluşuyor! ABD Başkanı ve İsrail Başbakanı Netanyahu görüşecek...

ahaber.com.tr
Giriş: 20.07.2024 13:31 Güncelleme: 20.07.2024 13:32
ABONE OL
Katiller buluşuyor! ABD Başkanı ve İsrail Başbakanı Netanyahu görüşecek...

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 22 Temmuz'da Washington'da düzenlenecek görüşmede, Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varmanın yollarını ele alacaklarını duyurdu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör