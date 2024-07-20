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Volodimir Zelenskiy ile Donald Trump görüştü: Minnettarım...

Giriş: 20.07.2024 09:43
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Volodimir Zelenskiy ile Donald Trump görüştü: Minnettarım...

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Donald Trump ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Zelenskiy ABD'ye her zaman minnettar olacağını söylerken "Ukrayna'nın özgürlüğünün ve bağımsızlığının korunması için iki partili ve iki meclisli Amerikan desteği hayati önemli." ifadesini kullandı.

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