Donald Trump'a yönelik suikast girişiminde korkunç ihmal! Saldırı öncesi keşif mi yaptı? Güvenlik açıklarını böyle görüntüledi...
ABD eski başkanlarından Donald Trump'a yapılan suikast girişimi dünya genelinde geniş yankı bulurken olaya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Trump'a suikast girişiminde bulunan Crooks'un saldırı öncesi bölgede İHA uçurduğu tespit edilirken, amacının güvenlik açıklarını tespit etmek olduğu iddia edildi. İşte detaylar...
ABD'de Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı ve eski başkan Donald Trump'a miting sırasında suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks'un, Trump sahneye çıkmadan birkaç saat önce miting alanı üzerinde insansız hava aracı (İHA) uçurduğu tespit edildi.
İHA'YA AİT EKİPMANLAR BULUNDU
ABD'nin NBC News televizyonundaki habere göre, üst düzey bir emniyet kaynağı, Crooks'un arabasında bir İHA'nın ve bu hava aracına ait ekipmanların ele geçirildiğini bildirdi.
GÜVENLİK AÇIKLARINI TESPİT ETTİ
Crooks'un, kameralı İHA sayesinde miting üzerinden kuş bakışı görüntü elde ederek güvenlik açıklarını tespit etmiş olabileceği ve saldırısını buna göre planlamış olabileceği düşünülüyor.
ÜÇ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Gizli Servisin güvenliği sağladığı bölgelerde İHA uçurulması genellikle yasaklanırken söz konusu mitingde bu yasağın uygulanıp uygulanmadığı belirsizliğini koruyor.
Saldırıyla ilgili soruşturma devam ederken İç Güvenlik Bakanlığı Başmüfettişlik Ofisi, Gizli Servis'in olayı nasıl ele aldığına dair üç soruşturma başlattı.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson da Kongre soruşturması başlatma sözü verdi.
TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ
Eski ABD Başkanı Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.
Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu bildirmişti.
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