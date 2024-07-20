Donald Trump’a yönelik suikast girişiminde korkunç ihmal! Saldırı öncesi keşif mi yaptı? Güvenlik açıklarını böyle görüntüledi...

ABD Başkan adayı Trump'a yapılan suikast girişiminden bir kare...

İHA'YA AİT EKİPMANLAR BULUNDU

ABD'nin NBC News televizyonundaki habere göre, üst düzey bir emniyet kaynağı, Crooks'un arabasında bir İHA'nın ve bu hava aracına ait ekipmanların ele geçirildiğini bildirdi.