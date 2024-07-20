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Hizbullah'ın Golan Tepeleri'ne saldırısında 2 İsrail askeri yaralandı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 20.07.2024 23:37
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Hizbullah’ın Golan Tepeleri’ne saldırısında 2 İsrail askeri yaralandı

Lübnan Hizbullahı'nın, işgal altındaki Golan Tepeleri'ne insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 2 İsrail askeri yaralandı.

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