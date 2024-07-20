Doktoru açıkladı: Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın durumu iyi mi?

Jackson, Trump'ın suikast girişiminden bu yana yanında olduğunu, yarasını her gün değerlendirip tedavi ettiğini ve durumunun gayet iyi olduğunu aktardı.

Kurşunun Trump'ın kafasının birkaç milimetre yanından geçerek sağ kulağının üst kısmına isabet ettiğini belirten Jackson, "Mermi izi kulağın kıkırdak yüzeyine kadar uzanan 2 santimetre genişliğinde bir yara oluşturdu." ifadelerini kullandı.

Jackson, başlangıçta belirgin bir kanama olduğuna, ardından da kulağın üst kısmında belirgin bir şişlik meydana geldiğine ancak zamanla düzeldiğine işaret ederek, "Yara düzgün bir şekilde iyileşmeye başladı. Kulağında hala pansuman gerektiren aralıklı kanamalar mevcut." ifadelerine yer verdi.