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Sağlık çalışanlarından Gazze için "sessiz yürüyüş"

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 20.07.2024 23:15
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Sağlık çalışanlarından Gazze için sessiz yürüyüş

Antalya’da sağlık çalışanları, İsrail’in Gazze’de 287 gündür devam eden zulmüne karşı bir araya geldi.

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