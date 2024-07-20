Gazze'de sağlık sistem çöktü! İşgalcilerin hedefi hastaneler... | "Yakıt ve tıbbi malzeme kıtlığı yaralıların hayatını tehdit ediyor"

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 38 bin 9198 Filistinli öldü, 89 bin 622 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.