Ateşkes müzakereleri ne durumda? ABD’den Gazze açıklaması

Blinken, ateşkes müzakerelerinin sürdüğü Gazze'de anlaşmaya yakın olunduğunu bildirdi.

'İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM TEK SEÇENEK'

Blinken, Gazze'de ateşkes için müzakerelerin sürdüğünü, hala bazı sorunların çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Müzakerelerde son aşamaya gelindi. Ama son aşamanın da en zor aşama olduğunun bilincindeyiz." şeklinde konuştu.

İki devletli çözümün tek seçenek olduğunu ifade eden Blinken, İran ve Hamas'ın buna güçlü bir şekilde karşı çıktığını savundu.