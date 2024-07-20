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Ateşkes müzakereleri ne durumda? ABD'den Gazze açıklaması

ahaber.com.tr AA
Giriş: 20.07.2024 00:36 Güncelleme: 20.07.2024 00:37
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Ateşkes müzakereleri ne durumda? ABD’den Gazze açıklaması

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana işgalcilerin katliamları devam ederken bölgede ateşkes için müzakereler de sürüyor. Konuya ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, müzakerelerin devam ettiğini ancak hala bazı sorunların çözülmesi gerektiğini söyledi. Blinken, "Müzakerelerde son aşamaya gelindi. Ama son aşamanın da en zor aşama olduğunun bilincindeyiz." diyerek iki devletli çözümün tek seçenek olduğunu ifade etti.

Blinken, Washington'da düzenlenen "2024 Aspen Güvenlik Forumu"nda konuştu. Ateşkes için anlaşmayı tamamlamak istediklerini belirten Blinken, sadece anlaşma sağlanmasının da yeterli olmayacağına işaret etti.

Blinken, anlaşma sağlandıktan sonra "bir sonraki gün" için de plan yapılması gerektiğini dile getirdi.

Blinken, ateşkes müzakerelerinin sürdüğü Gazze'de anlaşmaya yakın olunduğunu bildirdi.Blinken, ateşkes müzakerelerinin sürdüğü Gazze'de anlaşmaya yakın olunduğunu bildirdi.

'BİR BOŞLUK OLUŞMAMASI GEREKİR'

Anlaşmanın ardından "bir boşluk" oluşmaması gerektiğinin altını çizen Blinken, "Hamas'ın geri dönmesi ya da İsrail'in Gazze'yi işgalini uzatması, gerçi uzatmak istemediklerini söylüyorlar, ya da kanunsuzluk kabul edilemez." diye konuştu.

Blinken, ateşkes müzakerelerinin sürdüğü Gazze'de anlaşmaya yakın olunduğunu bildirdi.Blinken, ateşkes müzakerelerinin sürdüğü Gazze'de anlaşmaya yakın olunduğunu bildirdi.

'İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM TEK SEÇENEK'

Blinken, Gazze'de ateşkes için müzakerelerin sürdüğünü, hala bazı sorunların çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Müzakerelerde son aşamaya gelindi. Ama son aşamanın da en zor aşama olduğunun bilincindeyiz." şeklinde konuştu.

İki devletli çözümün tek seçenek olduğunu ifade eden Blinken, İran ve Hamas'ın buna güçlü bir şekilde karşı çıktığını savundu.

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