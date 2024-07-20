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İşgalcilerden Batı Şeria'ya kanlı baskın! Katiller 1 Filistinliyi öldürdü

ahaber.com.tr AA
Giriş: 20.07.2024 01:34
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İşgalcilerden Batı Şeria’ya kanlı baskın! Katiller 1 Filistinliyi öldürdü

Ekim ayından bu yana katliamların ardı arkasının kesilmediği Gazze'de saldırılar devam ederken işgal askerleri diğer bölgelere de baskınlar düzenliyor. Katiller Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Beyt Ummer kasabasına düzenlediği baskında gerçek mermilerle saldırdığı 20 yaşındaki genci vurarak öldürdü.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Beyt Ummer kasabasında bir Filistinliyi öldürdüğü belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, kasabaya baskın düzenleyen İsrail güçleriyle Filistinliler arasında eski cami yakınlarında çatışma çıktı. İsrail askerleri Filistinlilere gerçek ve plastik mermi ile gaz bombası attı.

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 1 Filistinliyi öldürdü.İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 1 Filistinliyi öldürdü.

20 YAŞINDAKİ GENCİ GERÇEK MERMİ İLE ÖLDÜRDÜLER

Bu çatışmalarda başından gerçek mermiyle ağır yaralanan İbrahim Hamza İbrahim Zeakik (20) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çatışmalar sırasında çok sayıda kişi de gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdi.

Hayatını kaybeden Filistinlinin, 2 hafta önce İsrail hapishanesinden tahliye edildiği, 2 yıl önce de yine İsrail askerleri tarafından yaralandığı bilgisi geçildi.

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 1 Filistinliyi öldürdüİsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 1 Filistinliyi öldürdü

BATI ŞERİA VE DOĞU KUDÜS'TEKİ BASKINLAR

Böylece, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 578'e yükseldi.

İsrail'in ayrıca, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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