İşgalcilerden Batı Şeria’ya kanlı baskın! Katiller 1 Filistinliyi öldürdü

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 1 Filistinliyi öldürdü

BATI ŞERİA VE DOĞU KUDÜS'TEKİ BASKINLAR

Böylece, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 578'e yükseldi.

İsrail'in ayrıca, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.