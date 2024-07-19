Uluslararası Adalet Divanı görüşünü açıkladı: İsrail Gazze’de işgalci güçtür! | Türkiye’den net mesaj: İşlenen suçlar cezasız kalmayacak

AK PARTİ'DEN DESTEK AÇIKLAMASI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuya ilişkin yaptığı açıklamada Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Gazze, Kudüs ve Batı Şeria'da işgalci güç konumunda olduğunu vurguladığı son kararının oldukça önemli olduğunu vurgulayarak "Uluslararası Adalet Divanı'nın, işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail'in varlığının tanınmaması, İsrail'e yardım veya destek sağlanmaması noktasında tüm devletlerin yükümlü olduğunu belirtmesi altı çizilmesi gereken bir husustur. Bu karar, uluslararası toplumun Filistin halkının öz topraklarında kendi kaderini tayin etme hakkı konusundaki mücadelesini bir kez daha teyit etmiştir." dedi.

Uluslararası Adalet Divanının bugün açıkladığı karar ile İsrail'in Filistin'de işgalci olduğu ve Filistinli kardeşlerimizin davasında haklı olduğu bir kez daha tescillenmiştir.



İsrail'in haksız işgali ve yaptığı katliamın asla kabul edilemez olduğu uluslararası yargı tarafından… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) July 19, 2024

"FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN HAKLI OLDUĞU BİR KEZ DAHA TESCİLLENMİŞTİR"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uluslararası Adalet Divanının bugün açıkladığı karar ile İsrail'in Filistin'de işgalci olduğu ve Filistinli kardeşlerimizin davasında haklı olduğu bir kez daha tescillenmiştir. İsrail'in haksız işgali ve yaptığı katliamın asla kabul edilemez olduğu uluslararası yargı tarafından gözler önüne serilmiştir. 7 Ekim'den bu yana #Gazze'de 40 bine yakın masum Filistinlinin hayatını kaybetmesine ve yaklaşık 90 bin Filistinlinin yaralanmasına neden olan işgalci İsrail, alınan kararlara uymalı ve hain saldırılarına biran önce son vermelidir. Uluslararası mekanizmalar ve insan haklarına inanan ülkeler, katliam yapan İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarından en kısa sürede geri çekilmesi için daha etkin rol üstlenmelidir. İnsan haklarını yok sayan, uluslararası hukuku görmezden gelen İsrailli yetkililer, insanlık vicdanında mahkum oldukları gibi uluslararası yargı önünde de hesap verecek ve mahkum olacaktır. Türkiye olarak daima Filistinli kardeşlerimizin haklı davalarında yanlarında yer almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.