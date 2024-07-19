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Son dakika | Şili'de 7,4 büyüklüğünde deprem!

Giriş: 19.07.2024 06:15 Güncelleme: 19.07.2024 06:25
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Son dakika | Şili’de 7,4 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi...ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'ne göre, Şili'nin San Pedro de Atacama kentinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

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