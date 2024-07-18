Trump’a suikast girişiminde dikkat çeken detay! Saldırganın o paylaşımı ortaya çıktı

Donald Trump'a suikast girişiminde yeni detaylar ortaya çıktı!

Sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde Cheatle'nin daha sonra durup etrafını çeviren Kongre üyelerini başını sallayarak dinlediği, sordukları sorulara ise "Burası bunlara cevap vermenin yeri ve zamanı değil." diyerek yanıtsız bıraktığı duyuldu.

Blackburn ve Barrasso, dün Senato üyelerine verilen brifingten sonra yaptığı açıklamalarda, Gizli Servisin, Trump'a suikast girişimi öncesi zanlıyı "şüpheli" olarak bir saat önceden bildiğini duyurmuş, buna rağmen saldırının engellenememesi nedeniyle Cheatle'ye istifa çağrısında bulunmuştu.

TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ

Eski ABD Başkanı Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu bildirmişti.