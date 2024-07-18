Katil Netanyahu'dan skandal sözler! 'Hamas'a baskı esir takası anlaşmasını ilerletecek'
7 Ekim'den bu yana Gazze'de devam eden katliamın sorumlusu katil Netanyahu, Refah kentinde bulunan işgalci askerlerine düzenlediği ziyarette İsrail Savunma Kuvvetleri’nin Hamas'a uyguladığı askeri baskının anlaşmayı geciktirmek yerine ilerleteceğini söyledi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan İsrail askerlerini ziyaret etti. Mısır sınırındaki kentin kontrolünün savaşın bir sonraki aşaması için kritik olduğunu söyleyen Netanyahu Hamas ve esir takasına ilişkin konuştu.
Katil Netanyahu "İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Hamas'a uyguladığı askeri baskı, haklı taleplerimiz konusunda sağlam durmamıza ve esir anlaşmasını desteklememize yardımcı oluyor. Planın ilk aşamasında azami sayıda esirin serbest kalması da bu haklı taleplerimize dahil" şeklinde konuştu.
Baskının anlaşmayı geciktirmek yerine ilerleteceğini savunan Netanyahu, gelecek hafta ABD Kongresi'nde yapması planlanan konuşmasında da, "İsrail'in verdiği savaşın haklılığını ortaya koyacağını" söyledi. Netanyahu ziyaretinde, "İsrail'in zafere ulaşacağına" dair söz verdi.
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