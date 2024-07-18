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Bakan Fidan İrlanda Meclis Başkanı ile görüştü

ahaber.com.tr
Giriş: 18.07.2024 19:26 Güncelleme: 18.07.2024 19:32
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Bakan Fidan İrlanda Meclis Başkanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da İrlanda Meclis Başkanı Seán Ó Fearghaíl ile bir görüşme gerçekleştirdi.

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