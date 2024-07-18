Mısır, İsrailli Bakan’ın Aksa baskını ve Filistin karşıtı önergeyi kınadı

Bu tehlikeli tırmanış konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, İsrail, Mescid-i Aksa'nın İslami bir vakıf olarak Kudüs'teki mevcut hukuki ve tarihi statüsüne saygı duymaya çağrıldı.

Mısır, ayrıca uluslararası topluma, Filistinlilerin haklarının korunması, Müslümanların ve Hristiyanların kutsal değerlerine saygı gösterilmesi, tekrarlanan İsrail ihlallerine son verilmesi noktasında sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulundu.

Eski İsrail Adalet Bakanı Gideon Saar'ın Yeni Umut Partisi ve Birleşik Sağ Partisi tarafından sunulan "Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkan" önerge 68'e karşı 9 oyla İsrail Meclisinde kabul edilmişti.