Husiler: Kasım ayından bu yana 170 İsrail, ABD ve İngiltere gemisini hedef aldık
Yemen’deki Husiler, kasım ayından bu yana Kızıldeniz ile Umman Denizi’nde İsrail, ABD ve İngiltere’ye ait 170 gemiyi hedef aldıklarını duyurdu.
Husilere ait Al Masirah Televizyonu, Husi Hareketi'nin lideri Abdulmelik el-Husi'nin konuşmasını yayımladı.
Husi lider konuşmasında, harekete bağlı Yemen Deniz Kuvvetlerinin, bu hafta 25 balistik füze ve botlarla söz konusu gemilere saldırı gerçekleştirdiklerini belirterek, Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde kasım ayından bu yana hedef alınan İsrail, ABD ve İngiltere ile bağlantılı gemilerin toplam sayısının 170'e çıktığını söyledi.
İsrail'in Kızıldeniz'deki seyrüseferinin ciddi derecede azaldığına dikkati çeken Husi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının durmaması halinde "operasyonlarının" süreceğini vurguladı.
KIZILDENİZ'DEKİ DURUM
Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.
ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.
Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.
ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.
Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.
Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.
Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kazancı en yüksek olan bölümler belli oldu! TÜİK 34 mesleği A'dan Z'ye listeledi
- En uzun yaşayan insan Zaro Ağa'nın muazzam sırrı çıktı! Meğer 157 yıl boyunca...
- Ne iklim krizi ne de savaş: Dünyanın sonu böyle gelebilir! Uzmanı açıkladı: 5 yıl sonra…
- Kıdem tazminatı alacaklara hesaplama geldi! İşte brüt maaşa göre tablo: 1 3 5 10 15 20 yıla...
- KPSS Lise Başvuru EKRANI ÖSYM 2024 | KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı mı, hangi tarihlerde? Başvuru ücreti ne kadar?
- Deneyen 500 kişiden sadece 10 kişi buldu! Kimse doğru Google logosunu göremiyor!
- 48 49 50 51 yaşa tam 12'den emeklilik takvimi! 5750 5525 5000 güne SGK'dan nokta atışı tablo
- Emekliye jest gibi ödeme! Tam 17.750 TL Perşembe Cuma akşamüstü yatacak! 12.500 üstü 30.000 TL altı maaş alana...
- ÖGG sınav sonuçlarına SAATLER KALDI! 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuç ekranı açıldı mı? EGM ÖGG sonuç sorgulama
- Kuru fasulyeye bu yöntemle asla böcek uğramayacak! 2 adet eklemeniz yeterli
- SSK, BAĞ-KUR'luya fark ödemesi geliyor! Emekliye 12.500 TL'lik taban maaş hesabı yapıldı! Tahsis numarasına göre...
- ATM’lerde yeni dönem! Sistem değişiyor: Bankamatik bir anda…