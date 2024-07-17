Dünya kan donduran vahşeti konuşuyor! Baltayla oğlunu öldürdü: Ardından meditasyon yaptı, alışverişe gitti

Cinayetin işlendiği balta

"YÜZÜNDE KAN LEKELERİ GÖRDÜM"

Sanığın komşusu T., yaptığı açıklamada, "Yanımdan geçti ve sonra geri döndü. Yüzünde kan lekeleri gördüm. Saat akşam 6 civarıydı. Tamamen gerçeküstü görünüyordu. Kanı bir yüz maskesi sandım. Çıplak ayakları ve yırtık kıyafetleri beni şaşkına çevirdi. Beni takip etmeye başladığında daha da çok korktum. Binaya girdi ve iyi olup olmadığını sorduğumda iyi olduğunu söyledi. Ama bir şeyler ters gitti. Sırtımdan aşağı ürpertiler geçti. Yaklaşık 90 dakika sonra polis arabaları bölgeyi doldurdu ve durumun ciddiyeti ortaya çıktı." dedi.