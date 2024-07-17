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Dünya kan donduran vahşeti konuşuyor! Baltayla oğlunu öldürdü: Ardından meditasyon yaptı, alışverişe gitti

ahaber.com.tr
Giriş: 17.07.2024 17:59 Güncelleme: 17.07.2024 18:36
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Dünya kan donduran vahşeti konuşuyor! Baltayla oğlunu öldürdü: Ardından meditasyon yaptı, alışverişe gitti

Dünyanın konuştuğu kan donduran vahşet, İsrail’de yaşandı. İddiaya göre, bir cani anne 6 yaşındaki çocuğunu baltayla öldürdü. Kadın ayrıca aile köpeğini de öldürdü. İsrail basınında yer alan habere göre, saldırının ardından gözü dönen kadının soyunduğu, meditasyon yaptığı ve ardından kendini bıçakladığı bildirildi. Öte yandan kadının üzerinde, ölen oğluna ait olduğu düşünülen kan lekeleri bulundu. Yerel halk ise olay karşısında dehşete düştüklerini anlattı. İşte detaylar...

Kan donduran vahşet İsrail'in Herzliya kentinde yaşandı.

Cinayetin işlendiği baltaCinayetin işlendiği balta

İsraelhayom'da yer alan habere göre, bir anne 6 yaşındaki oğlunu baltayla Galil Yam mahallesindeki apartmanlarında öldürdü.

6 yaşındaki oğlunu öldüren cani anne 6 yaşındaki oğlunu öldüren cani anne

Çocuğun büyükannesi eve vardığında korkunç keşfi yaptı ve hemen kolluk kuvvetlerine haber verdi. Kadın ayrıca aile köpeğini de öldürdü.

6 yaşındaki oğlunu öldüren cani anne 6 yaşındaki oğlunu öldüren cani anne

Gazze Sınırı yakınlarındaki yedek görevden yeni dönen çocuğun babası yürek parçalayıcı haberle karşı karşıya kaldı. Yarkon Bölge Polisi Suçla Mücadele Birimi soruşturmayı üstlendi.


Annenin alışverişe gittiği anlarAnnenin alışverişe gittiği anlar

Yetkililer, iddia edilen cinayetten sonra kadının yakındaki bir alışveriş merkezinde bir güvenlik görevlisine baltayla saldırdığından ve hafif yaralanmalara yol açtığından şüpheleniyor. Güvenlik kamerası görüntüleri kadının güvenlik görevlisini takip ettiğini gösteriyor. Saldırının ardından kadının soyunduğu, meditasyon yaptığı ve ardından kendini bıçakladığı bildiriliyor. Üzerinde, ölen oğluna ait olduğu düşünülen kan lekeleri bulundu. Ulusal Sigorta Enstitüsü, dolaşan söylentilere yanıt olarak Salı akşamı bir açıklama yaparak kadının 7 Ekim Nova müzik festivali "ya da başka herhangi bir düşmanca eylem"den kurtulan biri olarak listelenmediğini açıkladı. Psikiyatrik değerlendirmeden geçmesi bekleniyor.

Cinayetin işlendiği baltaCinayetin işlendiği balta

"YÜZÜNDE KAN LEKELERİ GÖRDÜM"
Sanığın komşusu T., yaptığı açıklamada, "Yanımdan geçti ve sonra geri döndü. Yüzünde kan lekeleri gördüm. Saat akşam 6 civarıydı. Tamamen gerçeküstü görünüyordu. Kanı bir yüz maskesi sandım. Çıplak ayakları ve yırtık kıyafetleri beni şaşkına çevirdi. Beni takip etmeye başladığında daha da çok korktum. Binaya girdi ve iyi olup olmadığını sorduğumda iyi olduğunu söyledi. Ama bir şeyler ters gitti. Sırtımdan aşağı ürpertiler geçti. Yaklaşık 90 dakika sonra polis arabaları bölgeyi doldurdu ve durumun ciddiyeti ortaya çıktı." dedi.



POLİS OLAY YERİNDE
Herzliya şehir yetkilileri kadının sosyal hizmetlerle daha önce hiçbir temasının olmadığını belirtti. Belediye Başkanı Yariv Fisher, "Belediye polisimiz ve sosyal hizmet görevlilerimiz polise destek olmak ve yerel sakinlere yardım etmek için olay yerinde." dedi.


Oğlunu öldüren cani anneOğlunu öldüren cani anne

"DEHŞETE DÜŞTÜK"
Yerel bir sakin olan Raz, şokunu şöyle dile getirdi: "Tamamen şaşkınım. Devriye arabalarının sokaklarımızı doldurduğunu gördüm, sonra bir komşunun çocuğunu ve köpeğini vahşice öldürdüğünü öğrendim. Bunun topluluğumuzda, tam burnumuzun dibinde gerçekleşmiş olmasından dehşete düştük. Kesinlikle yürek parçalayıcı."

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