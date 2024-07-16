16 Temmuz 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

İşgalci İsrail'in sivil katliamı bitmek bilmiyor! Katiller Nuseyrat'da yine okul vurdu: 23 ölü

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 16.07.2024 22:32 Güncelleme: 16.07.2024 22:33
ABONE OL
İşgalci İsrail’in sivil katliamı bitmek bilmiyor! Katiller Nuseyrat’da yine okul vurdu: 23 ölü

Terör devleti İsrail'in sivil katliamı bitmek bilmiyor. Katil İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nda yer alan Birleşmiş Milletler’e (BM) ait okula düzenlediği saldırıda 23 sivil hayatını kaybetti.

İşgalci İsrail Gazze Şeridi'nde güvenli bölgeler dahil tüm noktaları hedef alıyor.

Sivillerin sığındığı noktalara yoğun saldırılar düzenleyen İsrail ordusu katliamlarına tüm dünyanın gözü önünde, tepkilere aldırış etmeden devam ediyor.

BM OKULUNA SALDIRI: 23 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun bölgenin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yer alan Birleşmiş Milletler'e (BM) ait Al Razi Okulu'na düzenlediği saldırıda 23 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, 73 Filistinlinin de yaralandığı kaydedildi.



GAZZE'NİN GÜNEYİNDE VE MERKEZİNDE 57 SİVİL ÖLDÜRÜLDÜ

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Gazze Şeridi'nin güney ve orta kesimlerinde bugün düzenlenen saldırılarda en 57 sivilin hayatını kaybettiği ifade edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör