İşgalci İsrail’in sivil katliamı bitmek bilmiyor! Katiller Nuseyrat’da yine okul vurdu: 23 ölü





GAZZE'NİN GÜNEYİNDE VE MERKEZİNDE 57 SİVİL ÖLDÜRÜLDÜ



Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Gazze Şeridi'nin güney ve orta kesimlerinde bugün düzenlenen saldırılarda en 57 sivilin hayatını kaybettiği ifade edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN