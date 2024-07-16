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Katil İsrail'den 2 mülteci kampı ve bir okula saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var | AK Parti'den flaş tepki

ahaber.com.tr
Giriş: 16.07.2024 15:01 Güncelleme: 16.07.2024 16:08
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Katil İsrail’den 2 mülteci kampı ve bir okula saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var | AK Parti’den flaş tepki

Son dakika haberine göre Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin güneyinde bulunan Han Yunus'a saldırı düzenlediğini ve bu saldırı sonucunda 13 Filistinlinin öldüğünü, 26 Filistinlinin ise yaralandığını açıkladı. Okula yapılan saldırıda ise en az 8 Filistinlinin öldüğü bildirildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saldırı sonrası duruma tepki gösterdi. Çelik açıklamasında, "İsrail'in binlerce sivilin sığındığı bölgeyi bombalamasını lanetliyoruz." dedi.

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