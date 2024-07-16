Katil Bibi’ye soğuk duş! Anma programında protesto şoku

"SEN BİR SUÇLUSUN"

Yerel basında yer alan habere göre, Herzog'un konuşma yaptığı sırada çocuğu ölen bir İsrailli, Netanyahu'yu protesto etti. "Sen bir suçlusun" diye bağıran protestocu, 1800 İsraillinin Netanyahu yüzden öldüğünü ifade etti.