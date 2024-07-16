ABD başkanlık yarışında geri sayım sürüyor! Son anket sonuçlarında 'farklı' sonuç | Trump mı Biden mı?
ABD'de Donald Trump ile Joe Biden arasındaki başkanlık yarışı kızışıyor. Yapılan en son ankette, kasım ayındaki başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Partiden resmen adaylığı onaylanan Donald Trump'ın, seçim sonuçlarını belirleyecek kararsız seçmenlerin bulunduğu "salıncak eyaletler"de (swing states) rakibi Demokrat Partinin adayı Başkan Joe Biden'ın önüne geçtiği belirtildi.
The Times/SAY 24 tarafından yapılan anket, Trump ile Biden'ın salıncak eyaletlerdeki son oy oranını ortaya koydu.
TRUMP ÖNDE ÇIKTI
Trump, 7 puan ile Biden'a en büyük farklı Arizona'da atarken, Wisconsin'de 5, North Carolina, Georgia ve Nevada'da 4'er, Pensilvanya'da 3 ve Michigan'da da 2 puan önde çıktı.
Bu salıncak eyaletlerde ankete katılanların yaklaşık yüzde 10'u hala "tam karar vermediğini" söylerken, kasımdaki seçimlere bağımsız aday olarak katılan Robert F. Kennedy Jr.'ye oy vermeyi düşündüğünü söyleyenlerin oranı ise yüzde 3 ile 5 arasında kaldı.
Ankette, Biden'ın söz konusu 7 eyalette Trump'ın gerisinde kalmasına rağmen, Demokrat Senato adaylarının ise yarışta Cumhuriyetçi rakiplerinin önünde gitmesi dikkati çekti.
Anket, 7 eyaletin her birinde, 4-12 Temmuz tarihlerinde yaklaşık 1000 katılımcıyla gerçekleştirildi.
ABD'de yapılan Başkanlık veya ara seçimlerin kaderini, her dönem Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında gidip gelen ve "salıncak eyalet" olarak nitelendirilen eyaletler belirliyor. Partiler, kampanya çalışmalarını özellikle kritik öneme sahip "kararsız seçmen" olarak gördükleri bu salıncak eyaletlerde yoğunlaştırıyor.
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