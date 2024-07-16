ABD başkanlık yarışında geri sayım sürüyor! Son anket sonuçlarında ’farklı’ sonuç | Trump mı Biden mı?

ABD'de yapılan Başkanlık veya ara seçimlerin kaderini, her dönem Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında gidip gelen ve "salıncak eyalet" olarak nitelendirilen eyaletler belirliyor. Partiler, kampanya çalışmalarını özellikle kritik öneme sahip "kararsız seçmen" olarak gördükleri bu salıncak eyaletlerde yoğunlaştırıyor.

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