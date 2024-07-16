PKK’nın eylemleri karşılıksız kalmayacak! IKYB’den hain terör örgütüne net mesaj

KDP SORUMLUSUNA SALDIRI

Açıklamada, terör örgütü PKK'nın son 3 yılda IKBY'de çok sayıda vatandaş ve güvenlik güçlerini hedef aldığı ve bir süredir suikastlar düzenlemeye çalıştığı belirtilerek, terör örgütünün KDP'nin Kelar ilçesi Sorumlusu Ekrem Salih'e yönelik dünkü saldırıyı da gerçekleştirdiği belirtildi.