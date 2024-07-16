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PKK'nın eylemleri karşılıksız kalmayacak! IKYB'den hain terör örgütüne net mesaj

ahaber.com.tr AA
Giriş: 16.07.2024 21:43 Güncelleme: 16.07.2024 21:45
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PKK’nın eylemleri karşılıksız kalmayacak! IKYB’den hain terör örgütüne net mesaj

Hain terör örgütü PKK bulunduğu her noktada sorunların baş sebebi olarak gösteriliyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) köşeye sıkışan PKK bölgedeki eylemleri devam ederken Süleymaniye’nin Kelar ilçesindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) sorumlusuna bir saldırı düzenlendi. IKYB tarafından yapılan açıklamada saldırının arkasında terör örgütü PKK’nın olduğu ve örgütün bu eylemlerinin karşılıksız kalmayacağı belirtildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Süleymaniye'nin Kelar ilçesindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) sorumlusuna yönelik saldırının arkasında terör örgütü PKK'nın olduğunu duyurdu.

IKBY Terörle Mücadele Birimi'nin resmi Facebook hesabından IKBY Güvenlik Konseyinin konuya ilişkin açıklaması yayımlandı.

KDP SORUMLUSUNA SALDIRI

Açıklamada, terör örgütü PKK'nın son 3 yılda IKBY'de çok sayıda vatandaş ve güvenlik güçlerini hedef aldığı ve bir süredir suikastlar düzenlemeye çalıştığı belirtilerek, terör örgütünün KDP'nin Kelar ilçesi Sorumlusu Ekrem Salih'e yönelik dünkü saldırıyı da gerçekleştirdiği belirtildi.

PKK'NIN EYLEMLERİ YANITSIZ KALMAYACAK!

Terör örgütü PKK'nın bölgede pazar yerlerini yakarak esnafa ve vatandaşlara zarar verdiği vurgulanan açıklamada, terör örgütünün "bölgenin geleceğini tehlike altına attığı ve eylemlerinin yanıtsız kalmayacağı" kaydedildi.

TERÖRÜN FİNANS KAYNAĞI UYUŞTURUCU

Açıklamada, terör örgütü PKK'nın uluslararası düzeyde uyuşturucu pazarlama ve dağıtma eylemlerinde yer aldığına da dikkati çekildi.

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