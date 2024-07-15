Zelenski’den dikkat çeken Trump açıklaması: Korkmuyorum





"25 HAVA SAVUNMA SİSTEMİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Ukrayna'nın ne kadar "Patriot" hava savunma sistemine ihtiyacı olduğuna ilişkin Zelenskiy, "Hava savunma sistemi yapımız açısından askerlerimize göre 25 sisteme ihtiyacımız var. Bununla Ukrayna'nın hava sahası tamamen kapatılacaktır." diye konuştu.

Zelenskiy, askeri yardımlarla gelen silahların Rusya topraklarında kullanılması için izin alma konusuna ilişkin soruyu yanıtlarken, "uzun menzilli silahların kullanımı konusunda bazı olumlu sinyaller almaya başladıklarını" aktardı.

"BU KESİNLİKLE ADİL BİR YANITTIR"

Batılı ülkelerin Ukrayna'ya verdiği silahların Rusya topraklarında kullanılmasını "kesinlikle adil" olarak nitelendiren Zelenskiy, "Bir füze veya bombanın atıldığı nokta var. Biz bunun nereden geldiğini anlıyoruz ve buna yanıt veremememiz adil değil. Bu hakkımız olan kesinlikle adil bir yanıttır." diye konuştu.

Zelenskiy, Ukrayna'nın ortaklarının daha önce yerli üretim silahlarla Rusya'yı vurmayı onaylamadığını belirterek, "Şimdi bu konu gündeme bile gelmiyor ve bu kötü değil." dedi.

Ülkesinin enerji sisteminin savunulmasına değinen Zelenskiy, "Enerji sistemimizin korunması kısmen Rusya'nın enerji üretim tesislerine güçlü darbe vurmuş olmamıza bağlıdır. Şimdi ortaklarımızla enerji güvenliği konusunu çözmeyi görüşebiliriz. Çünkü enerji güvenliği herkes için çok önemli hale geldi." ifadelerini kullandı.