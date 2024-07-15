Siyonistlerin ’soykırım’ çağrıları AB’yi harekete geçirdi!

'ETNİK TEMİZLİK' ÇAĞRISI YAPAN MARZEL'E YAPTIRIM

AB tarafından yapılan açıklamaya göre, ırkların karışmasına karşı olan Lehava adlı grubun Başkanı Bentzi Gopstein'a ve Filistinlilere yönelik etnik temizlik çağrısında bulunmakla suçlanan Baruch Marzel'e yaptırım uygulanması kararı alındı.