Siyonistlerin 'soykırım' çağrıları AB'yi harekete geçirdi!
Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katliamlar devam ederken siyonistler Filistinlilere yönelik etnik temizlik çağrısı üzerine Avrupa Birliği harekete geçti. İnsani yardım kamyonlarını engelleyen ve Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddet olaylarında rol oynayan İsrailli aşırı sağcı ve siyonist gruplara yaptırım kararı alındı.
Avrupa Birliği, Filistinlilere yönelik etnik temizlik çağrısı yapan İsrailli aşırı sağcı kişi ve gruplara yönelik dikkat çeken bir karar aldı.
'ETNİK TEMİZLİK' ÇAĞRISI YAPAN MARZEL'E YAPTIRIM
AB tarafından yapılan açıklamaya göre, ırkların karışmasına karşı olan Lehava adlı grubun Başkanı Bentzi Gopstein'a ve Filistinlilere yönelik etnik temizlik çağrısında bulunmakla suçlanan Baruch Marzel'e yaptırım uygulanması kararı alındı.
"AKTİVİSTLER CEZALANDIRILDI"
Açıklamada, "Yerleşimci aktivistler Zvi Bar Yosef, Moshe Sharvit ve Isaschar Manne ile yasadışı karakollar Moshe's Farm ve Zvi's Farm, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddet olaylarında rol oynadıkları gerekçesiyle cezalandırıldı" ifadeleri kullandı.
Gazze Şeridi'ne giden insani yardım kamyonlarını engelleyen protestolar nedeniyle Tzav 9 örgütüne de yaptırım uygulandığı aktarıldı.
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