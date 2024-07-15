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İşgalcilerden yasaklı silahlarla katliam! Son 48 saatteki korkunç bilanço açıklandı | Saldırılarda yine ABD imzası var

ahaber.com.tr AA
Giriş: 15.07.2024 21:33 Güncelleme: 15.07.2024 21:54
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İşgalcilerden yasaklı silahlarla katliam! Son 48 saatteki korkunç bilanço açıklandı | Saldırılarda yine ABD imzası var

7 Ekim'den bu yana Gazze'de işgalci İsrail'in korkunç saldırıları sürerken masumlar hedef alınmaya devam ediyor. Yasak dinlemeden katliam düzenleyen ve yasaklı silah kullanan işgalciler Gazze'de yine kan döktü. Gazze'deki hükümet işgal saldırılarında son 48 saatteki bilançoyu açıkladı. Çoğu ABD yapımı olan ve uluslararası düzeyde yasaklı kategoride bulunan silahları kullanarak saldırı düzenleyen işgalciler son 48 saatte 320 Filistinliyi öldürdü.

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail'in "uluslararası yasaklı silahları" kullanarak, son 48 saatte en az 320 Filistinliyi öldürdüğünü ve yaraladığını duyurdu.

ABD YAPIMI YASAKLI SİLAHLARLA SALDIRDILAR!

Hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, son 48 saatte, 320 Filistinlinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan saldırılarda kullanılan silahların "termal veya kimyasal silah olarak adlandırılan, çoğu ABD yapımı füze ve bombalardan oluştuğu ve bunların insanlara karşı kullanılmasının uluslararası düzeyde yasaklandığı" kaydedildi.

SİLAHLARIN TÜYLER ÜRPERTEN ETKİSİ!

Söz konusu silahların "ölü ve yaralıların vücutlarındaki dokularda kimyasal tepkimeye neden olduğu" aktarılan açıklamada, bu silahların yaralanan kişilerde şiddetli acı ve derin fiziksel hasar bıraktığı, silahların 27 saat veya daha kısa sürede ölüme yol açan yanıklara neden olduğunun tespit edildiği paylaşıldı.

"Ölümcül yanıklar sonucu Filistinlilerin bir kısmının hayatını kaybettiğine" işaret edilen açıklamada, İsrail'in "sivillere, çocuklara ve kadınlara karşı işlediği insanlık suçları" kınandı.

'ABD DE BU KATLİAMDAN SORUMLU'

Açıklamada, tüm dünya ülkelerine "sivillere yönelik bu kışkırtıcı suçları kınayıp, İsrail'in uluslararası mahkemeler önünde yargılanmasını sağlamak için çaba gösterme" çağrısı yapılırken, "İsrail'e bu tip silahları sağlayan ABD yönetiminin de yaşanan trajediden sorumlu olduğu" tekrarlandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 664 Filistinli öldü, 89 bin 97 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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