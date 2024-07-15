İşgalcilerden yasaklı silahlarla katliam! Son 48 saatteki korkunç bilanço açıklandı | Saldırılarda yine ABD imzası var

ABD YAPIMI YASAKLI SİLAHLARLA SALDIRDILAR!

Hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, son 48 saatte, 320 Filistinlinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan saldırılarda kullanılan silahların "termal veya kimyasal silah olarak adlandırılan, çoğu ABD yapımı füze ve bombalardan oluştuğu ve bunların insanlara karşı kullanılmasının uluslararası düzeyde yasaklandığı" kaydedildi.