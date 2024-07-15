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ABD'de dikkat çeken 15 Temmuz kararı! Peş peşe açıkladılar

ahaber.com.tr AA
Giriş: 15.07.2024 19:15 Güncelleme: 15.07.2024 19:20
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ABD’de dikkat çeken 15 Temmuz kararı! Peş peşe açıkladılar

8 yıl önce hain cuntacılar 15 Temmuz gecesi bir darbeye kalkıştı ancak mşlletin iradesi galip geldi hainler püskürtüldü. 15 Temmuz 2016'dan bu yana o gün yurdumuzda Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlanıyor. Darbe girişimin 8. yıl dönümünde ise ABD'de birçok kent 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin flaş bir karar aldı. İşte detaylar...

ABD'de bu yıl Texas, Idaho, Ohio ile Georgia eyaletlerindeki bazı kentlerden sonra en son Pennsylvania'nın Pittsburgh şehri de 15 Temmuz'a ilişkin flaş bir karar aldı.

RESMEN TANIDILAR

Türk Amerikan Yönlendirme Komitesinden (TASC) yapılan açıklamada, TASC'ın girişimleriyle eyaletin en büyük şehirlerinden Pittsburgh'un 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü tanıdığı belirtildi.

TASC Başkanı Avukat Seyit Şahin, Pittsburgh'tan "tanıma beyannamesini" aldıklarını belirterek, özellikle bu şehrin FETÖ elebaşının mukim olduğu eyalette olması bakımından önemli olduğuna dikkat çekti.

ŞEHİR SAYISI 7'YE ULAŞTI

Şahin, "Bu son tanıma ile bu sene 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü tanıyan şehir sayımız 5'e, genel toplamda 7'ye çıktı." dedi.

15 TEMMUZ GÜNÜNÜ TANIYAN ŞEHİRER

ABD'nin başkenti Washington Belediyesi ve Maryland eyaletine bağlı Baltimore Belediyesi, 14 Temmuz 2023'te bir ilke imza atarak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü resmen tanımıştı.

Bu sene de Texas'ın başkenti Austin, Idaho'nun başkenti Boise, Ohio'daki Dayton ile Georgia'daki Columbus kentleri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü tanıdığını ilan etmişti.

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