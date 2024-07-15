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Kassam Tugayları'ndan işgalci ordusuna darbe! "İsrail'e ait tankı vurduk, ölü ve yaralılar var"

AA ahaber.com.tr
Giriş: 15.07.2024 20:44
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Kassam Tugayları’ndan işgalci ordusuna darbe! İsrail’e ait tankı vurduk, ölü ve yaralılar var

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail ordusuna ait bir tankı hedef aldıklarını, tankın içindeki askerler arasında ölü ve yaralıların olduğunu bildirdi. Öte yandan İsrail ordusundan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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