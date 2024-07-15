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Bebek katili İsrail kana doymuyor! Gazze'deki son katliamlarında en az 13 Filistinli öldü

AA ahaber.com.tr
Giriş: 15.07.2024 19:18
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Bebek katili İsrail kana doymuyor! Gazze’deki son katliamlarında en az 13 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine gerçekleştirdiği son saldırılarda en az 13 Filistinli öldü ve çok sayıda kişi yaralandı. Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail uçakları Gazze'nin batısındaki Er-Rimal Mahallesi'ndeki Selahaddin Okulu'nu da hedef aldı. Saldırıda bir kişi öldü ve bir kişi de yaralandı.

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