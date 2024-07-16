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Dışişleri'nden İsrail'in Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ni hedef alan saldırılarına kınama: Hesap vereceksiniz!

Giriş: 16.07.2024 00:35 Güncelleme: 16.07.2024 01:10
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Dışişleri’nden İsrail’in Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ni hedef alan saldırılarına kınama: Hesap vereceksiniz!

Dışişleri Bakanlığı, işgalci İsrail'in Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ni hedef alan saldırılarına yönelik kınama mesajı yayınladı. Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "Bu saldırıların sorumlularının uluslararası mahkemeler önünde hesap vermesi için çaba göstermeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, İsrail'in Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ni hedef alan saldırıları hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Filistin basınında yer alan ve Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi önünde bir grup İsrailli askerin görüntülendiği fotoğraf, İsrail'in uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuku ihlalinin yeni bir delilidir." denildi.

Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'nin Gazze'de bulunan kanser hastalarına hizmet veren tek merkez olduğu vurgulanan açıklamada, "İsrail güçleri tarafından hastaneye verilen zarar ve buranın askeri üs olarak kullanılması, İsrail'in Filistin halkını yok etmeyi amaçlayan sistematik politikalarının bir parçasıdır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Türkiye'nin bu saldırıların sorumlularının uluslararası mahkemeler önünde hesap vermesi için çaba göstermeye devam edeceği belirtildi.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 664 Filistinli öldü, 89 bin 97 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 574 Filistinli hayatını kaybetti.

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