Trump’a suikast sonrası ABD Başkanı Biden talimatı verdi! ’Yarından itibaren’ diyerek duyurdu

"Bağımsız bir inceleme gerçekleştirdi ulusal güvenlik. Son olarak da bununla ilgili Oval Ofis'te daha çok görüşmeler gerçekleştireceğim. Ulus olarak daha çok bir araya gelmeliyiz."

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