Trump'a suikast sonrası ABD Başkanı Biden talimatı verdi! 'Yarından itibaren' diyerek duyurdu
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Pensilvanya'daki bir mitingde suikast girişimine uğramasının ardından gözler ABD Başkanı Joe Biden'a çevrilmişti. Biden, saldırı sonrası kameralar karşısına geçti ve açıklamalarda bulundu. Trump için dua ettiklerini söyleyene ABD Başkanı talimat verdiğini belirterek "Gizli servis ellerindeki tüm kaynakları kullanarak onun güvenliğinin sağlanması için ellerinden ne geliyorsa yapmalarını istedim. Aynı zamanda gizli servise de tüm güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesini istedim yarından itibaren." şeklinde konuştu. Aynı zamanda gizli servise de tüm güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesini istedim yarından itibaren.
ABD Başkanı Joe Biden, saldırıya uğrayan eski ABD Başkanı ve adayı Donald Trump hakkında açıklamalarda bulundu.
Trump için dua ettiğini söyleyen Biden, "Jill ve ben dualar ettik ailesi ve Donald için. Aynı zamanda hayatını kaybeden mağdurun ailesine de başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Joe Biden, Donald Trump'a gerçekleştirilen suikast girişimi sonrası bir kez daha kameralar karşısına geçti.
MAĞDURUN AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Biden'ın açıklamalarından satır başları şöyle;
"Jill ve ben dualar ettik ailesi ve Donald için. Aynı zamanda hayatını kaybeden mağdurun ailesine de başsağlığı diliyoruz. Ateş açıldıktan sonra hayatını kaybetti. Birlik en önemli önceliğimiz. Başkan yardımcısı Kamala Harris ve ben acil durum odasındaydık."
"FBI soruşturması erken aşamalarda. Saldırganın motivasyonunu hala öğrenemedik. Herkesten şunu rica ediyorum lütfen tahminde bulunmayın. FBI şu an çalışıyor. Soruşturmanın hızlı ve kapsamlı olması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."
'YARINDAN İTİBAREN'
"Gizli servis ellerindeki tüm kaynakları kullanarak onun güvenliğinin sağlanması için ellerinden ne geliyorsa yapmalarını istedim. Aynı zamanda gizli servise de tüm güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesini istedim yarından itibaren."
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