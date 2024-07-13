Soykırım ortağı ABD’nin Gazze’deki planı fiyaskoyla sonuçlandı! Biden bile itiraf etti

ABD yönetiminin 230 milyon dolar harcayarak kurduğu yüzer iskele üzerinden ulaştırılan insani yardımların miktarı ise CENTCOM'un 28 Haziran'da yaptığı açıklamaya göre, yalnızca 8 bin 831 tonda kaldı.

Ayrıca CENTCOM'dan Haziran sonunda yapılan açıklamada, "olumsuz hava koşulları nedeniyle" iskelenin bir kez daha Aşdod'a taşınması gerektiği de duyuruldu.