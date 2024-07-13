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FARC'ın teslim ettiği silahların eritilmesiyle inşa edilen anıtın açılışı yapıldı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 13.07.2024 06:20
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FARC’ın teslim ettiği silahların eritilmesiyle inşa edilen anıtın açılışı yapıldı

Eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) mensuplarının teslim ettiği yüzlerce silahın eritilmesiyle inşa edilen anıtın açılışı, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro tarafından yapıldı.

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