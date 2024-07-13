Elon Musk'dan olay yaratan açıklama! AB X'e ne teklif etti? | “Diğer platformlar bu anlaşmayı kabul etti” diyerek ifşa etti







AB ELON MUSK'IN GİZLİ SANSÜR İDDİALARINI REDDETTİ

AB Komisyonunun İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Elon Musk'a atıfta bulunarak, "Hiç kimseyle hiçbir zaman gizli anlaşma olmadı ve olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Breton, AB Dijital Hizmetler Yasası'nın X ve diğer büyük platformlara davanın çözümüne yönelik taahhütler sunma imkanı verdiğini anımsatarak, "Açık olmak gerekirse, sizin ekibiniz Komisyondan uzlaşı sürecini açıklamasını ve endişelerimizi açıklığa kavuşturmamızı istedi." ifadesini kullandı.

Komisyonun yasal prosedürlere uygun davrandığına işaret eden Breton, "Taahhüt verip vermemek size kalmış. Hukukun üstünlüğü prosedürleri bu şekilde işler. Mahkemede görüşürüz ya da görüşmeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Breton, Musk'ın AB'yi mahkemeye vereceği açıklamasına yanıt olarak "Nasıl istersen." ifadesini kullandı.